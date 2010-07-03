Названа стоимость отдыха Зеленского в Турции

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Трехдневный отдых избранного президента Украины Владимира Зеленского с семьей в пятизвездочном отеле в районе турецкого Бодрума мог обойтись им в сумму до 30 тысяч долларов, рассказал сотрудник отеля.

С учетом перелета она могла достигнуть 33 тысяч долларов, передает РИА Новости. В частной беседе работник отеля объяснил, что сейчас не сезон. Из-за этого стоимость президентской виллы составляет около 10 тысяч долларов в сутки. Летом же она поднимется втрое.

Администрация отеля отказала называть стоимость отдыха в президентской вилле. Там уточнили, что этот вопрос решается индивидуально.

"Обычные виллы стоят у нас сейчас около 15 тысяч долларов на неделю на четырех человек, стандартные номера – 4,5 тысячи долларов", – подчеркнул сотрудник отдела бронирования.

Ранее Зеленский сообщил, что уехал на отдых в Турцию, воспользовавшись первыми выходными за последние четыре месяца. Сейчас он уже вернулся на Украину.

Новоизбранный президент проводил отдых с семьей в полностью закрытом для прессы режиме. Официанты и другие сотрудники отеля характеризовали гостя как "простого и спокойного, весьма симпатичного человека".

Второй тур украинских выборов президента прошел 21 апреля. По его итогам Зеленский набрал 73,22 процента голосов, обогнав действующего главу государства Петра Порошенко.

Тот признал поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае. Владимир Путин назвал победу Зеленского "полным провалом" политики нынешнего президента страны.