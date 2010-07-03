Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отправился на отдых в Турцию. Об этом он написал в Facebook.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это будут его первые выходные за последние четыре месяца. На Украину он планирует вернуться через два дня.

Накануне Зеленский исправил написание имени на странице в Facebook с русского на украинское. Теперь в профиле нового главы Украины стоит имя Володимир Зеленський.

Второй тур украинских выборов президента состоялся 21 апреля. В нем участвовали действующий глава государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский, набравший рекордные 73,22% голосов.

Ранее итоги выборов на Украине прокомментировал Владимир Путин. Победу Зеленского он назвал "полным провалом" политики Порошенко.

