В Кремле ждут заявлений Зеленского о задержанных россиянах

В администрации президента РФ ожидают заявлений и действий от Владимира Зеленского по вопросу удержания под стражей российских граждан на Украине.
"Что касается подходов избранного президента Украины к десяткам случаев задержания и содержания под стражей россиян на территории Украины, пока мы позиции Зеленского не знаем. В данном случае нужно просто подождать и послушать те заявления, которые будут делаться, или те действия, которые будут предприниматься", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набрал более 73 процентов голосов избирателей после обработки 100 процентов протоколов. Петр Порошенко признал свое поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае. Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году.
Российские власти не стали поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Дмитрий Песков указал, что говорить о поздравлениях преждевременно, так как "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.