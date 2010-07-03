В Кремле ждут заявлений Зеленского о задержанных россиянах

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В администрации президента РФ ожидают заявлений и действий от Владимира Зеленского по вопросу удержания под стражей российских граждан на Украине.

"Что касается подходов избранного президента Украины к десяткам случаев задержания и содержания под стражей россиян на территории Украины, пока мы позиции Зеленского не знаем. В данном случае нужно просто подождать и послушать те заявления, которые будут делаться, или те действия, которые будут предприниматься", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набрал более 73 процентов голосов избирателей после обработки 100 процентов протоколов. Петр Порошенко признал свое поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае. Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году.

Российские власти не стали поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Дмитрий Песков указал, что говорить о поздравлениях преждевременно, так как "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам".

