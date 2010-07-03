Говорить о поздравлениях Зеленскому и совместной работе рано – Песков

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Говорить о поздравлениях Владимира Путина побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому пока рано, как и о дальнейшей совместной работе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Второй тур выборов главы государства прошел на Украине в воскресенье, 21 апреля. К настоящему моменту ЦИК Украины обработал 99% электронных протоколов. Согласно предварительным результатам, Зеленский набрал более 73% голосов избирателей и значительно опережает Порошенко. Отмечается, что Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году.

С победой на выборах кандидата уже поздравил бывший украинский лидер Виктор Янукович. Как подчеркнул политик, украинцы доверили Зеленскому этот пост в очень тяжелый момент истории. Тем не менее в штабе Зеленского не приняли эти поздравления, заявив, что такая поддержка им не нужна.