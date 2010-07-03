На Украине стартовал второй тур выборов президента

На Украине стартовало голосование во втором туре выборов президента страны.
Порядка 30 тысяч избирательных участков в стране открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00.
По информации соцопроса группы "Рейтинг", кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы поддержать 61% респондентов. Действующего президента страны Петра Порошенко поддерживают 24%.
Первый тур прошел 31 марта. Тогда ни один из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому было решено организовать второй.
Зеленский получил голоса 30,24% избирателей, на втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня. Предыдущий глава государства продолжает исполнять обязанности до передачи полномочий.
За несколько часов до второго тура в суд Киева поступил иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Зеленского. Его подал наблюдатель за выборами Андрей Хилько.
Он считает, что Зеленский нарушил закон "О выборах президента Украины", опубликовал на Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты. Суд же решил, что это предвыборной агитацией не является.
19 апреля состоялись дебаты кандидатов. На них Зеленский признался, что в 2014 году голосовал за Порошенко на выборах. Свое решение кандидат назвал ошибкой. Кроме того, Зеленский сказал, что украинский президент не может быть олигархом, поскольку "должен быть с народом".
Порошенко отметил, что Зеленский – "хороший артист, возможно, хороший человек". Он сказал, что дебаты позволили людям услышать дискуссию, и пригласил своего оппонента продолжить ее.
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