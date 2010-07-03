Суд не увидел нарушений в действиях Зеленского

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Призывы одного из кандидатов в президенты Украины приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" не попадают под определение "подкуп избирателей", так считает суд Киева, передает РИА Новости.

Суд счел, что призывы регистрироваться для получения билетов предвыборной агитацией не является.

За несколько часов до второго тура выборов суд Киева рассмотрел иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Иск подал наблюдатель за выборами Андрей Хилько. Он утверждает, что Зеленский нарушил закон "О выборах президента Украины", разместив на странице в Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты.

В штабе Зеленского иск назвал полным "бредом".

Суд подчеркнул, что полномочия подавшего иск наблюдателя ограничиваются одним округом, согласно его регистрации в ЦИК.

Приведенные истцом доводы не могут быть основанием для отмены регистрации, заявили в избирательной комиссии.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. На 21 апреля был назначен второй тур. 19 апреля также состоялись дебаты кандидатов.