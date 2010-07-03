На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

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Суд Киева рассмотрит иск об отмене регистрации на пост президента Украины Владимира Зеленского. Иск подал адвокат и наблюдатель за выборами Андрей Хилько. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя", – сообщил Хилько.

Адвокат добавил, что заседание пройдет 20 апреля в 21:00. При этом он уточнил, что перед заседанием пройдет брифинг с журналистами.

Тем временем на сайте Судебной власти Украины подвержается информация о заседании по делу № 855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК о регистрации кандидата Зеленского.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. На 21 апреля был назначен второй тур. 19 апреля также состоялись дебаты кандидатов.