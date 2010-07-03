Кадыров высказался о дебатах Зеленского и Порошенко

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Украинский президент Петр Порошенко проявил себя в качестве "уличного драчуна" на дебатах с Владимиром Зеленским. Такого мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

При этом шоумен Зеленский, по словам Кадырова, повел себя достойно. Порошенко обвинил своего оппонента в том, что тот боится чеченского лидера и извинялся перед ним за шутку.

В свою очередь Кадыров заметил, что, если Зеленский признал свою неправоту, вопрос закрыт.

Он также напомнил, что пять лет назад Порошенко клялся в любви к России во время передачи журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко, которых задержали в Донбассе.

Тогда переговоры по их освобождению на протяжении нескольких дней вели представители Рамзана Кадырова.

Дебаты состоялись 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Первым по результатам жеребьевки начал Зеленский. Он заявил, что в 2014 году голосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Свое решение кандидат назвал ошибкой.

