Кадыров высказался о дебатах Зеленского и Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко проявил себя в качестве "уличного драчуна" на дебатах с Владимиром Зеленским. Такого мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС.
При этом шоумен Зеленский, по словам Кадырова, повел себя достойно. Порошенко обвинил своего оппонента в том, что тот боится чеченского лидера и извинялся перед ним за шутку.
В свою очередь Кадыров заметил, что, если Зеленский признал свою неправоту, вопрос закрыт.
Он также напомнил, что пять лет назад Порошенко клялся в любви к России во время передачи журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко, которых задержали в Донбассе.
Тогда переговоры по их освобождению на протяжении нескольких дней вели представители Рамзана Кадырова.
Дебаты состоялись 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Первым по результатам жеребьевки начал Зеленский. Он заявил, что в 2014 году голосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Свое решение кандидат назвал ошибкой.
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