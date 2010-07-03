"Яркая обертка". Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко завершились на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Во время дебатов первый заявил, что является "результатом ошибок и обещаний" нынешнего президента. В свою очередь, Порошенко назвал Зеленского "яркой оберткой".
Зеленский сказал, что украинский президент не может быть олигархом, поскольку глава государства "должен быть с народом".
"Главный вопрос – понесет ли уголовную ответственность предыдущая власть, в том числе вы", – подчеркнул он.
Порошенко отметил, что Зеленский – "хороший артист, возможно, хороший человек". Он сказал, что дебаты позволили людям услышать дискуссию, и пригласил своего оппонента продолжить ее.
"Сегодня мы наконец-то дали людям услышать небольшую часть нашей дискуссии, и это очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продлена сейчас на Общественном телевидении", – объяснил Порошенко.
Как проходят дебаты кандидатов в президенты Украины
В ходе дебатов оба кандидата в лидеры страны встали на колени. "Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, ...перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, ...перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю", – заявил Зеленский.
На дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" пришли 22 тысячи человек, сообщается в Twitter министерства внутренних дел Украины.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. На 21 апреля был назначен второй тур.
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