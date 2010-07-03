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06:47

ЦИК посчитала треть протоколов на выборах Украины

политика за рубежом

06:47

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Фото: AP/TASS/Emilio Morenatti

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины.

Согласно информации ЦИК, после подсчета 33,73 процента протоколов он набирает 30,17 процента голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко идет вторым (16,69).

Далее следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,17 процента. Результат кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко составляет 11,44.

Таким образом, ни один кандидат не набирает 50 процентов голосов, в связи с чем будет проводиться второй тур. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.

В них приняли участие рекордные 39 кандидатов. По последним данным, явка составила около 64%. При этом в ходе голосования поступило более двух тысяч жалоб о нарушениях.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев допустил, что Россия не признает итоги выборов из-за отстранения избирателей на юго-востоке Украины.

Политолог рассказал о нарушениях во время голосования

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