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21:22

Ведущая сообщила об угрозе теракта в студии, где находится Порошенко

происшествия за рубежом

21:22

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Фото: www.youtube.com/112 Украина

Ведущая теледебатов на телеканале "Общественное телевидение" Мирослава Барчук сообщила, что в студии находится человек, который может совершить теракт.

В этот момент в студию вошел президент Петр Порошенко.

Сегодня завершились дебаты кандидатов на пост главы Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Первый заявил, что является результатом ошибок и обещаний нынешнего президента. Он также сказал, что украинский лидер не может быть олигархом, поскольку "должен быть с народом". По мнению Зеленского, главный вопрос – понесет ли уголовную ответственность предыдущая власть.

Порошенко отметил, что его оппонент – "хороший артист, возможно, хороший человек". Он подчеркнул, что дебаты позволили людям услышать дискуссию, и пригласил Зеленского продолжить ее.

происшествия за рубежом

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