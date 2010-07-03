Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского вошла в список украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о Елене Зеленской появилась в разделе "Чистилище". Жена Зеленского числится в базе как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований".

Из опубликованной на сайте информации следует, что Зеленская сделала репост сообщения одного из каналов, в котором говорилось о денежном вознаграждении за определенную информацию о перемещении украинских военных.

Помимо этого, на сайте приводятся скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена его супруга.

Ранее МИД ФРГ требовал у Украины удалить сайт "Миротворец". Таким образом Берлин выразил протест против внесения в базу данных бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Миротворец" добавил Шредера в свою базу данных 9 ноября 2018 года. Его обвинили, в частности, в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Миротворец" публикует данные соотечественников и тех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины.

Так, в базу данных сайта были внесены основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, советский и российский композитор Александра Пахмутова, актеры Юрий Стоянов и Дмитрий Орлов.