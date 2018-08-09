Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Композитора Александру Пахмутову внесли в базу данных сайта "Миротворец" за "открытое оправдание российской агрессии против Украины".

В сообщении, опубликованном на сайте, отмечается, что причиной стала позиция Пахмутовой по вопросу воссоединения Крыма с Россией, высказанная в 2014 году.

Создатели "Миротворца" публикуют на сайте данные о гражданах, которых считают "изменниками родины". Среди них – журналисты, ополченцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также некоторые российские деятели культуры. В базе портала также числится режиссер Эмир Кустурица и группа Scooter.

В 2017 году МИД РФ передал ноту в Госдеп США по поводу "Миротворца", так как тогда сайт переехал с украинских на американские серверы.