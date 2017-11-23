МИД РФ передал ноту в Госдеп США по поводу сайта "Миротворец"

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Ноту в Госдеп США передал МИД РФ в связи с деятельностью украинского сайта "Миротворец". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ответа пока не поступало.

Она напомнила, что на этом сайте публикуются персональные данные журналистов, которые освещали события внутриукраинского кризиса в невыгодном для Киева свете. Сайт переехал с украинских на американские серверы, сообщает РИА Новости. Ноту с характеристиками портал передали в Госдеп США, потребовали также отказать им в американской прописке, поскольку из-за этого сайта пострадал не один журналист.

В 2016 году "Миротворец" выложил списки журналистов, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, с их контактными данными. Из-за этого некоторые получали угрозы.