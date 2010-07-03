Зеленский представил свою команду

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" рассказал представил членов своей команды, и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре президентских выборов.

В частности, доктор Евгений Комаровский будет курировать медицину, а Руслан Стефанчук – идеологическое направление. Представитель штаба Дмитрий Разумков будет курировать вопросы внутренней политики.

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк займется международной деятельностью, экономикой и финансами. Советник кандидата Руслан Рябошапка, а также Денис Монастырский и Галина Янценко займутся вопросами правоохранительной и антикоррупционной деятельности.

Иван Апаршин будет отвечать за безопасность и оборону, Даниил Гетманцев – курировать экономическое направление, Виктория Стахова – банковскую деятельность, Ирина Венедиктова – реформу судебной системы, а Олег Бондаренко – экологическое направление.

Сергей Кальченко будет отвечать за избирательное законодательство, а Андрей Герос станет экспертом по тарифам и энергетике. Сергей Бабак будет курировать образование и науку.

Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. По данным соцопроса социологической группы "Рейтинг", за Зеленского готовы отдать голос 61% респондентов, в то время как действующего президента страны Петра Порошенко поддерживают 24%.

Ранее сообщалось, что дебаты Зеленского и Порошенко, которые состоятся 19 апреля, можно будет посмотреть на российских телеканалах. В частности, транслировать дебаты будет "Россия 24".