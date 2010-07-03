Дебаты кандидатов в президенты Украины покажут на российских каналах

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Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся 19 апреля, можно будет посмотреть на российских телеканалах. По данным осведомленного источника "Интерфакса", в частности, транслировать дебаты будет "Россия 24".

Дебаты можно будет посмотреть на сайте RT Russia, сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она уточнила, дебаты с русским переводом будет транслировать видеоагентство Ruptly.

По словам исполнительного продюсера "Дождя" Светланы Гуляевой, канал также покажет дебаты с русским переводом.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает Порошенко на дебаты 19 апреля в 19:00 на киевском стадионе "Олимпийский".

В команде Зеленского подчеркнули, что дебаты не должны были проходить 14 апреля и назвали мероприятие на стадионе "агитационным митингом" Порошенко.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур состоится 21 апреля.

12 апреля в социальных сетях появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в эфире одного из общенациональных телеканалов.