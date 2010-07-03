Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:35

Дебаты кандидатов в президенты Украины покажут на российских каналах

политика за рубежом

15:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся 19 апреля, можно будет посмотреть на российских телеканалах. По данным осведомленного источника "Интерфакса", в частности, транслировать дебаты будет "Россия 24".

Дебаты можно будет посмотреть на сайте RT Russia, сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она уточнила, дебаты с русским переводом будет транслировать видеоагентство Ruptly.

По словам исполнительного продюсера "Дождя" Светланы Гуляевой, канал также покажет дебаты с русским переводом.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает Порошенко на дебаты 19 апреля в 19:00 на киевском стадионе "Олимпийский".

В команде Зеленского подчеркнули, что дебаты не должны были проходить 14 апреля и назвали мероприятие на стадионе "агитационным митингом" Порошенко.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур состоится 21 апреля.

12 апреля в социальных сетях появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в эфире одного из общенациональных телеканалов.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика