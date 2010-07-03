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06:43

Штаб Зеленского уточнил время и место дебатов с Порошенко

политика за рубежом

06:43

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Фото: EPA/TASS/Segrgey Dolzhenko

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля.

Как сообщили в штабе Зеленского радиостанции "Эхо Москвы", Порошенко ожидают увидеть в 19:00 на киевском стадионе "Олимпийский".

В команде Зеленского подчеркнули, что дебаты не должны были проходить 14 апреля и назвали мероприятие на стадионе "агитационным митингом" Порошенко.

Глава Украины приехал в "Олимпийский", чтобы провести дебаты с Зеленским в воскресенье. Второй кандидат не явился, ранее объяснив отказ готовящейся провокацией.

Изначально Порошенко настаивал именно на этой дате, однако шоумен предлагал провести встречу за два дня до второго тура выборов, которые состоятся 21 апреля.

На стадионе украинский президент спел народную песню "Ти ж мене пiдманула", посвятив ее Зеленскому. Также он пригласил актера в телестудию 15 апреля.

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