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07:54

Депутат Рады рассказал о прозвище Туфель для Порошенко

политика за рубежом

07:54

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Фото: ТАСС/Анна Марченко

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал, что у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

По словам Добкина, Порошенко прозвали Туфель в начале нулевых из-за того, что он постоянно ходил на работу в бюджетный комитет в стоптанной обуви, передает РИА Новости.

"Мы не могли понять, как настолько богатый человек <...> ходит в стоптанной грязной обуви", – сказал депутат в эфире телеканала "Наш".

Добкин выразил уверенность, что именно "патологическая жадность" Порошенко стала одной из причин его сегодняшнего "плачевного положения".

Порошенко ранее назвал себя русскоязычным человеком. Украинский президент подчеркнул, что никто не будет посягать на право жителей востока страны говорить на родном языке.

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политика за рубежом

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