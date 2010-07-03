Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко подтвердил принадлежность плакатов, на которых он изображен с президентом России Владимиром Путиным.

Как пояснили в штабе, они являются официальной рекламной продукцией. При этом там отметили, что не считают необходимым согласовывать это с российским лидером, передает ТАСС.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали <...> Путин – вне закона", – ответили в штабе на критику украинских экспертов о незаконности использования фотографии без разрешения.

Представители Порошенко заявили, что задача рекламного сюжета – напомнить, что в условиях внешних вызовов стране нужен "искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

Изображение двух президентов напротив друг друга призвано проиллюстрировать способность Порошенко "смело смотреть в глаза" российскому лидеру, считают в штабе главы Украины.

Ранее сообщалось, что плакаты появились на улицах Киева и Харькова во вторник, 9 апреля. Также в киевском метро раздавали газеты с аналогичным изображением на первой полосе.

27 марта Порошенко заявил, что Путин является его главным оппонентом. При этом 23 февраля президент Украины пожаловался, что российский лидер не отвечает на его звонки.

Путин объяснил, что Порошенко звонил ему после провокации Киева в Керченском проливе. Глава России подчеркнул, что не хочет принимать участие в избирательной кампании коллеги.