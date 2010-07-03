Порошенко объявил себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что является русскоязычным человеком. В этой связи он выразил готовность написать диктант или сочинение, передает ТАСС.
Украинский лидер заявил об этом в контексте "послания для жителей востока Украины". Он подчеркнул, что "никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке".
"Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке", – сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV, перейдя на русский язык.
При этом глава Украины призвал граждан выучить украинский язык, указав, что после этого у них "все будет хорошо". По его словам, нельзя "ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который удобнее".
25 сентября 2017 года Порошенко утвердил поправки в закон "Об образовании". Документ закрепил образование только на государственном языке. Учиться на русском и других языках нацменьшинств можно будет только до пятого класса.
Закон вызывал возмущение в европейских странах – Венгрии, Румынии и Греции. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, выражающую обеспокоенность, так как документ нарушает баланс между языками.
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