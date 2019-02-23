Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

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Петр Порошенко пожаловался, что Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки. Об этом президент Украины рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Порошенко пояснил, что безуспешно пытался дозвониться до российского лидера сразу после украинской провокации в Керченском проливе, чтобы выяснить причину инцидента. Игнорирование звонка со стороны Путина он объяснил тем, что президенту РФ якобы "нечего сказать".

В начале декабря прошлого года Путин сообщил, что украинский коллега действительно ему звонил после устроенной Киевом провокации, но он не стал отвечать. Президент России объяснил, что дело вовсе не в нежелании разговаривать с Порошенко. "Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", – пояснил Путин.

По его словам, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и мгновенно взваливает ответственность за содеянное на Москву, а уже после этого пытается продемонстрировать умение успешно решать возникшие проблемы.

В конце ноября 2018 года при попытке пересечь Керченский пролив российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. В ФСБ заявили, что данные корабли нарушили конвенции ООН по морскому праву и без уведомления пересекли границу России. Под стражу взяли 24 моряков, возбуждено уголовное дело.