Два здания ЦУМа на Петровке перешли к новому собственнику

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Два здания Центрального универсального магазина (ЦУМ) на Петровке в Москве перешли под управление ЗПИФ "Уния". Фондом управляет компания "Баланс эссет менеджмент", ранее работавшая под названием "Тринфико пропети менеджмент", следует из данных сервиса Asseto.

Сделка состоялась 18 сентября. Речь идет об объектах общей площадью более 69 тысяч квадратных метров. Ранее ими владели ООО "Торговый дом ЦУМ" и ООО "Аркада холдинг", связанные с продавцом люксовых товаров Mercury.

По данным из открытых источников, "Баланс эссет менеджмент" управляет несколькими ЗПИФами. В их числе фонд "Девелоперские активы", который управляет активами "Галс-девелопмента". Информация о пайщиках ЗПИФ "Уния" в открытом доступе отсутствует.

Кадастровая стоимость двух приобретенных зданий превышает 17,7 миллиона рублей. Историческое здание ЦУМа площадью 12 270 квадратных метров было построено еще в 1908 году.

Ранее стало известно, что должность гендиректора "Ашан Ритейл Россия" перешла к Илье Бердникову. По данным компании, у него более 10 лет опыта в FMCG и ретейле. Он работал на руководящих позициях в стратегическом и операционном управлении, коммерческом развитии и маркетинге.