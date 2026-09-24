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24 сентября, 14:25

Происшествия

Дело возбуждено после гибели хоккейного тренера при нападении медведя в Туве

Фото: nhcenter.ru

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 62-летнего хоккейного тренера Александра Кузьменко после нападения медведя в Тоджинском районе Тувы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По предварительным данным, москвич приехал в республику для отдыха. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О том, что медведь напал на туриста из Москвы, стало известно 24 сентября. Группа людей прибыла к реке Большой Енисей. Они планировали порыбачить. Однако на одного из мужчин напал зверь. Его госпитализировали, у пострадавшего были вырваны мягкие ткани лица.

Спустя время мужчина умер в больнице. Оказалось, что жертвой нападения медведя стал Кузьменко, который долгое время занимался подготовкой спортсменов.

Среди воспитанников погибшего – игроки КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также хоккеист ВХЛ Александр Пелевин. Национальный хоккейный центр, в котором работал Кузьменко, заявил, что решает вопрос о транспортировке его тела в Москву.

В свою очередь, руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак сообщал, что в регионе действуют несколько строгих запретов, связанных с выходом медведей, однако туристы их проигнорировали. В частности, запрещалось проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, который также запрещает нахождение людей в лесных массивах.

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