Актриса Мария Болтнева оспорила в суде штрафы за неправильную парковку

Фото: кадр из сериала "Глухарь"; режиссеры – Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский; производство – DixiMedia

Звезда "Глухаря" Мария Болтнева добилась в Тверском районном суде отмены пяти штрафов за неправильную парковку на общую сумму 25 тысяч рублей. Об этом актриса рассказала в своем Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Болтневой, она подала в суд на Московское парковочное пространство. По ее словам, ей не имеют права выписывать такие штрафы, поскольку она является многодетной матерью.

Артистка оспаривала постановления с июля и вела дело самостоятельно. Она призналась, что не верила в успех.

"Я так счастлива. Надо было мне подумать о юридической специальности в свое время. Жила бы гораздо богаче", – поделилась знаменитость.

Болтнева воспитывает троих 14-летних сыновей – Андрея, Тимофея и Платона, которые учатся в девятом классе. Многодетной матерью актриса стала в 28 лет. Она рассказывала, что вынашивать тройню было тяжело, а после рождения мальчиков ей приходилось непросто, несмотря на помощь.

С отцом сыновей, актером Георгием Лежавой, Болтнева познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта "Маниакальные проявления мисс Изольды К.". Пара давно рассталась, но артисты продолжают вместе воспитывать детей. По словам Болтневой, бывший супруг активно участвует в жизни сыновей и не уклоняется от ответственности.

Ранее актриса шоу "Уральские пельмени" Илана Дылдина получила штраф в размере 6 тысяч рублей за другой штраф, не оплаченный вовремя. Первое уведомление о взыскании ей направили в январе. Тогда дорожная инспекция оштрафовала ее на 3 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге.