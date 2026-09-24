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24 сентября, 14:52

Шоу-бизнес

Актер Максим Коновалов заявил, что ничего не знает о штрафе за драку в фитнес-клубе

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Актер Максим Коновалов, известный по фильму "Бумер", заявил порталу Super, что впервые слышит информацию о выписанном ему штрафе за драку в фитнес-клубе.

Ранее стало известно, что Коновалов якобы стал участником конфликта, переросшего в драку. Сам актер и его оппонент отрицают ссору, но обоим в результате назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

"Я вообще не знаю, не слышал об этом ничего, понятия не имею. У меня суда никакого не было, даже не знаю, о чем вы говорите", – заявил Коновалов.

При этом на сайте суда обнаружены свидетельства конфликта, информация о штрафе и апелляции. 24 сентября должно состояться заседание.

Ранее звезда "Глухаря" Мария Болтнева добилась в Тверском районном суде отмены пяти штрафов за неправильную парковку на общую сумму 25 тысяч рублей. По ее словам, она подала в суд на Московское парковочное пространство.

Артистка указала, что ей не могут выписать такие штрафы, поскольку она является многодетной матерью. Она оспаривала постановления с июля и вела дело самостоятельно. Она призналась, что не верила в успех.

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