АТОР направила письмо властям Мальдив из-за налога для туроператоров

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Ассоциация туроператоров России обратилась к министру туризма и авиации Мальдивской Республики Мохамеду Амину из-за изменений в налоговом законодательстве страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новые правила вступят в силу 1 октября 2026 года и затронут иностранных поставщиков туристических услуг. Согласно нововведениям, налог на товары и услуги по ставке 17% начнут взимать с зарубежных компаний, продающих туристический продукт, даже если они не ведут деятельность непосредственно на Мальдивах.

По оценке АТОР, фактически это означает налогообложение маржи российских туроператоров, которые уже платят налоги в России. В ассоциации считают такую схему неприемлемой.

Помимо письма мальдивским властям, АТОР также проинформировала министерство экономического развития России о рисках, которые введение нового налога может создать для российского бизнеса.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года однократная виза в Египет подорожает с 30 до 33 долларов. В АТОР рассказали, что повышение коснется виз по прилете и цифровых виз. В циркуляре также указана дополнительная плата в шесть долларов за оформление и обслуживание, однако пока неясно, будет ли она взиматься при всех способах получения визы.