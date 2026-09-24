Средний возраст российского масона составил 35–40 лет

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Средний возраст российского масона в настоящее время составляет 35–40 лет. Об этом "Газете.ру" рассказал великий мастер Великой ложи России, главный масон России, политтехнолог Андрей Богданов.

По его словам, "в Западной Европе, в старой Европе, в Англии многие начинают вступать лет в 45–50", однако и молодые представители встречаются. Российское масонство, в свою очередь, тоже идет к постепенному повышению среднего возраста.

Богданов уверен, что в масонство нужно приходить уже состоявшимся в семье и карьере человеком. Как отметил эксперт, больше времени думать о философии есть у тех, кому не нужно думать о житейских проблемах, таких как оплата ипотеки или вывоз семьи на отдых.

Ранее в РПЦ заявили, что отечественные артисты заигрывают с масонскими символами ради пиара.

Домыслы о связи с этим движением ходили вокруг таких артистов, как Кристина Орбакайте, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. На их выступлениях нередко мелькают символы, связанные с масонами, что вызывает возмущение активистов.

