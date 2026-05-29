Священник Береговой: артисты заигрывают с масонскими символами ради пиара

Артисты заигрывают с масонскими символами ради пиара, заявил в беседе с изданием "Абзац" иерей Владислав Береговой.

Домыслы о том, что представители российского шоу-бизнеса связаны с масонским движением, ходили вокруг таких артистов, как Кристина Орбакайте, Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

Бузову, например, подозревают в причастности к оккультному движению из-за ее жеста двумя пальцами, который напоминает букву L. Кроме того, певица, выходя на сцену, иногда складывает руки "пирамидой", после чего очерчивает воздух. В эзотерике этот символ ассоциируется с дьяволом, хотя Бузова свою связь с оккультизмом отрицает.

Киркоров, в свою очередь, на 55-летии вынес на сцену огромный крест во время исполнения песни "Мария Магдалена", что возмутило активистов. Он также посещал православный мужской монастырь в футболке с изображением всевидящего ока, которое часто ассоциируется именно с масонами.

О связи Орбакайте с масонами заявлял глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он указал на обложку нового трека певицы – она прикрыла половину лица рукой, на которой видно изображение открытого глаза. По мнению Бородина, это отсылка на всевидящее око. Кроме того, артистка проживает недалеко от закрытого клуба для "представителей мировых элит".

Однако Береговой подчеркнул, что не готов утверждать, что все это действительно указывает на связь певицы с масонством. Он объяснил, что артисты сфокусированы на своей популярности, а черный пиар – по-прежнему пиар, вне зависимости от того, разделяет человек такие убеждения или нет.

"И давайте сейчас начнем заигрывать с какой-нибудь мистической историей, с оккультизмом, с эзотерикой, с масонами, с православием – с чем угодно. Это их проклятие. Чтобы о них вспоминали, им необходимо постоянно творить какую-то дичь", – резюмировал священник.

Ранее офицером в масонской ложе стал рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев). Сам артист при этом называл масонство своим путем к самопознанию и Богу и подчеркнул, что вещи, которые думают об этом движении, не соответствуют действительности.

