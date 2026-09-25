С начала сезона пользователи "Велобайка" сожгли свыше 37 млн калорий

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С начала сезона пользователи городского велопроката потратили более 37 миллионов калорий во время поездок на велосипедах "Велобайка", сообщает Дептранс Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в этом сезоне для аренды транспорта доступны приложения сервиса на всех мобильных устройствах. С их помощью можно найти и взять велосипед напрокат, а также воспользоваться дополнительными функциями.

По словам Ликсутова, приложения "Велобайка" с начала сезона скачали более 220 тысяч раз. Он подчеркнул, что добавленные в них функции помогают быстрее начинать аренду, отслеживать активность и выбирать удобный формат передвижения.

Сейчас в приложении предусмотрен счетчик калорий, который показывает, сколько энергии пользователь израсходовал за поездку. Кроме того, можно настроить нагрузку мотора: выбрать режим "25 километров в час" для поездки без усилий или "механика", если хочется увеличить физическую нагрузку. Оставить отзыв о поездке также можно непосредственно после завершения аренды.

Ликсутов добавил, что городские власти намерены продолжать развивать велопрокат, повышая комфорт и безопасность поездок.

Ранее в сервисе сообщили о введении обязательной верификации через Mos ID. Нововведение позволяет ограничить доступ к прокату несовершеннолетним и снизить риск нарушений. Чтобы пользоваться велопрокатом без ограничений, необходимо связать аккаунт сервиса с Mos ID. Для этого нужно оформить полную учетную запись на mos.ru, заполнить необходимые данные и авторизоваться через Mos ID в приложении "Велобайк".

