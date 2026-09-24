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24 сентября, 14:31

Происшествия

Владелец ТЦ в Стерлитамаке не признал вину в гибели четырех человек при пожаре

Фото: МАХ/"Следком Башкирии"

Владелец торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке Сергей Родионов не признает вину и утверждает, что обеспечивал пожарную безопасность в здании, где в результате возгорания погибли четыре человек. Об этом сообщает ТАСС.

Родионов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ.

Во время заседания суда представитель обвинения заявил, что владелец комплекса знал о нарушениях требований пожарной безопасности, однако длительное время их не устранял. По версии гособвинения, это привело к гибели людей.

Пожар в ТСК в Стерлитамаке произошел днем 22 сентября. Из комплекса эвакуировали 17 человек, в том числе ребенка, однако погибли четыре человека, включая трех родных сестер. Еще пять человек пострадали, четверых из них госпитализировали.

После ликвидации пожара на месте работали дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Владельца комплекса задержали на следующий день. СМИ сообщали, что в здании внутренняя отделка здания не соответствует требованиям пожарной безопасности, а также возможны проблемы с системами пожаротушения и оповещения.

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