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22 сентября, 18:40

Происшествия

Власти Стерлитамака возьмут на себя организацию похорон погибших при пожаре в ТК

Фото: MAX/"Эмиль Шаймарданов"

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил в мессенджере MAX, что город возьмет на себя организацию похорон погибших в результате пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный".

"Это огромная трагедия для всего нашего города. Выражаю соболезнования родным и близким", – написал Шаймарданов по итогам заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова.

Он также пообещал оказать всю необходимую помощь близким погибших.

Возгорание в четырехэтажном комплексе "Солнечный" в Башкирии возникло 22 сентября. Огонь распространился на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Однако спустя время пожар удалось потушить. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать аварийная работа электросети.

Из ТК во время пожара успели вывести 17 человек, в том числе ребенка. Но 4 человека, в том числе три сестры, погибли. Также пострадали 7 человек.

На фоне случившегося было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи планируют дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте. Прокуратура также проведет проверку.

СМИ, в свою очередь, выяснили, что внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Кроме того, в момент ЧП системы пожаротушения и оповещения не включились.

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