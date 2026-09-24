Порывы ветра ослабнут в Москве в ближайшие три дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ветер начнет ослабевать в Москве и Московской области с пятницы, 25 сентября. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Днем 25-го числа ожидается южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а в выходные – 4–9 метров в секунду. По словам синоптика, в понедельник и вторник, 28 и 29 сентября, ветер будет слабым.

При этом в четверг, 24 сентября, порывы ветра в Москве могут достигать 18 метров в секунду. Также прогнозируются дожди. Жителей столицы призвали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Из-за непростых погодных условий в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 18:00 24 сентября.