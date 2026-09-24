Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 12:49

Общество

Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба комплекса горхозяйства.

По прогнозам синоптиков, 24 сентября в Москве ожидаются дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – призвали в пресс-службе.

В связи с этим в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 18:00.

При этом дожди разной интенсивности прогнозируются в Москве до 25 сентября. Более того, холодный фронт понизит максимальную температуру до 14–17 градусов, что соответствует текущей климатической норме, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец.

Похолодание придет в Москву 24 сентября

Читайте также


обществопогодагород

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика