24 сентября, 12:49Общество
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба комплекса горхозяйства.
По прогнозам синоптиков, 24 сентября в Москве ожидаются дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – призвали в пресс-службе.
В связи с этим в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 18:00.
При этом дожди разной интенсивности прогнозируются в Москве до 25 сентября. Более того, холодный фронт понизит максимальную температуру до 14–17 градусов, что соответствует текущей климатической норме, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец.
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