Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба комплекса горхозяйства.

По прогнозам синоптиков, 24 сентября в Москве ожидаются дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – призвали в пресс-службе.

В связи с этим в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 18:00.

При этом дожди разной интенсивности прогнозируются в Москве до 25 сентября. Более того, холодный фронт понизит максимальную температуру до 14–17 градусов, что соответствует текущей климатической норме, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец.