ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Запорожской и Харьковской областях

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска освободили четыре населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взять населенный пункты Доброполье и Светлая Долина под контроль удалось благодаря активным действиям группировок войск "Центр" и "Восток".

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля над пунктами Бузово и Хижняково. Также российские военнослужащие ведут бои за Рубленое и Хрипуны.

Кроме того, в ДНР подразделения группировки "Центр" отразили попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины из кольца окружения в направлении Святогоровки.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось освободить сразу пять населенных пунктов в зоне СВО. В ДНР под контроль перешли Марьевка и Гулево, в Харьковской области – Лошаково и Комиссарово, а в Запорожской – Зеленая Диброва.