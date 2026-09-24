24 сентября, 12:37Политика
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Запорожской и Харьковской областях
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские войска освободили четыре населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Взять населенный пункты Доброполье и Светлая Долина под контроль удалось благодаря активным действиям группировок войск "Центр" и "Восток".
В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля над пунктами Бузово и Хижняково. Также российские военнослужащие ведут бои за Рубленое и Хрипуны.
Кроме того, в ДНР подразделения группировки "Центр" отразили попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины из кольца окружения в направлении Святогоровки.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось освободить сразу пять населенных пунктов в зоне СВО. В ДНР под контроль перешли Марьевка и Гулево, в Харьковской области – Лошаково и Комиссарово, а в Запорожской – Зеленая Диброва.