Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 12:37

Политика

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Запорожской и Харьковской областях

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска освободили четыре населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взять населенный пункты Доброполье и Светлая Долина под контроль удалось благодаря активным действиям группировок войск "Центр" и "Восток".

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля над пунктами Бузово и Хижняково. Также российские военнослужащие ведут бои за Рубленое и Хрипуны.

Кроме того, в ДНР подразделения группировки "Центр" отразили попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины из кольца окружения в направлении Святогоровки.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось освободить сразу пять населенных пунктов в зоне СВО. В ДНР под контроль перешли Марьевка и Гулево, в Харьковской области – Лошаково и Комиссарово, а в Запорожской – Зеленая Диброва.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика