Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ходе ночных ударов поразили логистический центр "Новой почты" под Одессой, где хранили и распределяли военные грузы из Европы, сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что в ночь на 18 сентября удары беспилотниками наносились по портам Украины и судам, а также по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

Пораженный объект находится в 6 километрах северо-западнее Одессы. Центр использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

Ранее ВС РФ поразили логистический центр в Великой Балке Одесской области, куда из-за границы поступали военные грузы на Украину. Подобные удары посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник счел закономерными, поскольку, по его словам, западная военная помощь не должна попадать на Украину.

