Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 08:25

Политика

Порядка 150 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Порядка 150 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в Госдуму в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.

По состоянию на 08:09 по московскому времени количество проголосовавших составило 100 тысяч человек. За первые 15 минут было выдано более 150 тысяч бюллетеней. Онлайн можно проголосовать на странице elec.mos.ru, при этом электронной очереди не наблюдается.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных кампаниях стартовало 18 сентября и продлится до 20 сентября по всей России.

У москвичей есть несколько способов проголосовать: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), электронный терминал или бумажный бюллетень. Терминал позволяет проголосовать на любом избирательном участке столицы, а для ДЭГ с собственного устройства нужна полная учетная запись на mos.ru.

Граждане за рубежом также смогут отдать голос, для этого им нужно посетить российские дипломатические представительства. Всего россияне смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира.

Читайте также


политикатехнологиигородвыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика