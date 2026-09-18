Порядка 150 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Порядка 150 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в Госдуму в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.

По состоянию на 08:09 по московскому времени количество проголосовавших составило 100 тысяч человек. За первые 15 минут было выдано более 150 тысяч бюллетеней. Онлайн можно проголосовать на странице elec.mos.ru, при этом электронной очереди не наблюдается.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных кампаниях стартовало 18 сентября и продлится до 20 сентября по всей России.

У москвичей есть несколько способов проголосовать: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), электронный терминал или бумажный бюллетень. Терминал позволяет проголосовать на любом избирательном участке столицы, а для ДЭГ с собственного устройства нужна полная учетная запись на mos.ru.

Граждане за рубежом также смогут отдать голос, для этого им нужно посетить российские дипломатические представительства. Всего россияне смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира.

