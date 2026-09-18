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18 сентября, 08:58

Происшествия

Супруги-военнослужащие ВМС США торговали наркотиками на авианосце

Фото: depositphotos/Denisfilm

Супружеская пара военнослужащих ВМС США продавала наркотики на борту авианосца USS Abraham Lincoln, сообщает The New York Post со ссылкой на судебные документы.

Они признались в том, что с 2022 года продавали кокаин, фентанил и оксикодон членам экипажа. Мужчина также обвиняется в причастности к смерти одного из моряков – в январе 2023 года тот скончался от передозировки.

Приговор должны вынести 11 декабря 2026 года. Мужчина может получить до 40 лет лишения свободы, женщина – до 20 лет.

Ранее в Подмосковье полицейские ликвидировали очаг произрастания дикорастущей конопли. Недалеко от деревни Строкино нашли заросли каннабиса на участке площадью примерно гектар. Растения скосили, после чего сожгли. Предварительно установлено: общий вес уничтоженного наркосодержащего сырья – более 600 килограммов.

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