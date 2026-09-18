18 сентября, 07:32Политика
Артиллеристы группировки "Север" за ночь уничтожили 15 пунктов БПЛА ВС Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За ночь артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской и Сумской областях живую силу и технику ВСУ, рассказали ТАСС в группировке.
В частности, в ходе ударов артиллерии и РСЗО в ночное время были уничтожены:
- дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация";
- два склада с боеприпасами;
- 15 пунктов управления БПЛА;
- 11 автомобилей высокой проходимости;
- 74 украинских военнослужащих.
Военные отметили, что артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности противника, объектам ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры. Эти цели находились в Киеве, Запорожье и Одесской области. Также под удар попали морские суда, которые использовались в интересах украинских военнослужащих.