Артиллеристы группировки "Север" за ночь уничтожили 15 пунктов БПЛА ВС Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За ночь артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской и Сумской областях живую силу и технику ВСУ, рассказали ТАСС в группировке.

В частности, в ходе ударов артиллерии и РСЗО в ночное время были уничтожены:

дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация";

два склада с боеприпасами;

15 пунктов управления БПЛА;

11 автомобилей высокой проходимости;

74 украинских военнослужащих.

Военные отметили, что артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности противника, объектам ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры. Эти цели находились в Киеве, Запорожье и Одесской области. Также под удар попали морские суда, которые использовались в интересах украинских военнослужащих.

