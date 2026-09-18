Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в столице 18 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов. В Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Также в регионе будет дуть юго-западный, западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве в предстоящие выходные, 19–20 сентября, будет очень комфортной.

По данным синоптика, в субботу и воскресенье город окажется на северной периферии антициклона. Ночью осадков не ожидается, в дневное время местами возможен небольшой кратковременный дождь.