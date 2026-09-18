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18 сентября, 05:55

Общество

Эксперимент по автоматизации отчетности стартовал в сфере образования

Фото: depositphotos/liliya

С 15 сентября 2026 года в России стартует эксперимент, направленный на автоматизацию сбора мониторинговых показателей в системе образования. Соответствующее решение закреплено в документе кабинета министров, с которым ознакомились в ТАСС.

В рамках инициативы, которая продлится до 31 декабря 2027 года, статистические данные в образовательной сфере будут получать не из традиционных отчетов, а напрямую из автоматизированных государственных цифровых систем. Ожидается, что это позволит существенно сократить объем отчетности для образовательных организаций.

Координатором процесса назначен Рособрнадзор. Ведомство сформирует специальную межведомственную комиссию. В числе участников эксперимента указаны Минобрнауки, Минпросвещения, Минфин, Минцифры, Роструд, Росстат, ФНС, Росмолодежь и Социальный фонд.

Ранее Минпросвещения РФ поддержало инициативу по сокращению отчетности для педагогов. В ведомстве отметили, что уже проводят работу по снижению количества обязательных документов. Сейчас для учителей утвержден перечень из пяти документов, которые они должны заполнять, а для педагогов организаций среднего профессионального образования – из шести.

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