Минпросвещения поддержало инициативу по сокращению отчетности для педагогов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения России поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина по сокращению избыточной отчетности для педагогов и готово работать над этим вместе с профильным комитетом парламента. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения отметили, что уже проводят работу по снижению количества обязательных документов. Сейчас для учителей утвержден перечень из пяти документов, которые они должны заполнять, а для педагогов организаций среднего профессионального образования – из шести. Требовать отчеты сверх установленного списка запрещено.

Также с 2025 года сокращена документационная нагрузка на воспитателей детских садов. Для них оставлены только документы, необходимые для образовательного процесса – календарно-тематический план и журнал посещаемости. Кроме того, электронный документооборот не должен дублироваться на бумаге.

В Госдуме также предложили исключить повторяющиеся запросы к школам со стороны разных ведомств и внедрить единые электронные формы отчетности. Для реализации этих мер потребуется участие нескольких ведомств, включая Минпросвещения, Минтруд, Роструд, Минцифры и МВД.

Ранее сообщалось, что депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий единый федеральный стандарт оплаты труда медработников. Предлагается установить, что зарплата врачей и медсестер за полностью отработанный месяц не может быть ниже 150% от средней зарплаты в регионе.

По словам главы партии Сергея Миронова, сейчас в федеральном законодательстве нет прямой нормы, гарантирующей такой минимальный уровень в привязке к региональным показателям. Принятие документа, по мнению инициаторов, поможет укрепить кадровый потенциал и повысить доступность медпомощи.