Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 09:36

Политика

Минпросвещения поддержало инициативу по сокращению отчетности для педагогов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения России поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина по сокращению избыточной отчетности для педагогов и готово работать над этим вместе с профильным комитетом парламента. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения отметили, что уже проводят работу по снижению количества обязательных документов. Сейчас для учителей утвержден перечень из пяти документов, которые они должны заполнять, а для педагогов организаций среднего профессионального образования – из шести. Требовать отчеты сверх установленного списка запрещено.

Также с 2025 года сокращена документационная нагрузка на воспитателей детских садов. Для них оставлены только документы, необходимые для образовательного процесса – календарно-тематический план и журнал посещаемости. Кроме того, электронный документооборот не должен дублироваться на бумаге.

В Госдуме также предложили исключить повторяющиеся запросы к школам со стороны разных ведомств и внедрить единые электронные формы отчетности. Для реализации этих мер потребуется участие нескольких ведомств, включая Минпросвещения, Минтруд, Роструд, Минцифры и МВД.

Ранее сообщалось, что депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий единый федеральный стандарт оплаты труда медработников. Предлагается установить, что зарплата врачей и медсестер за полностью отработанный месяц не может быть ниже 150% от средней зарплаты в регионе.

По словам главы партии Сергея Миронова, сейчас в федеральном законодательстве нет прямой нормы, гарантирующей такой минимальный уровень в привязке к региональным показателям. Принятие документа, по мнению инициаторов, поможет укрепить кадровый потенциал и повысить доступность медпомощи.

Читайте также


политикаобщество

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика