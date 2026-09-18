В "Лемана ПРО" прокомментировали передачу активов во временное управление

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Ретейлер "Лемана ПРО" (юридическое лицо – ООО "Ле Монлид") пока не получил официальных разъяснений от государственных органов касательно недавнего указа президента РФ о передаче активов компании во временное управление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торговой сети.

Как отметили представители компании, на данный момент у них нет никакой дополнительной информации, кроме той, что уже опубликована в официальных источниках. В связи с этим руководство ретейлера направило запросы в соответствующие инстанции для получения разъяснений. Более детальный комментарий обещают предоставить сразу после того, как будет получен официальный ответ.

Несмотря на юридическую неопределенность, операционная деятельность "Лемана ПРО" не приостанавливалась. В пресс-службе подчеркнули, что все магазины и объекты инфраструктуры сети функционируют в привычном режиме, штат сотрудников работает без изменений, а покупатели могут совершать покупки в обычном порядке.

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен".

В частности, во временное управление перешли 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б. В.".