Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 07:41

Политика

В "Лемана ПРО" прокомментировали передачу активов во временное управление

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ретейлер "Лемана ПРО" (юридическое лицо – ООО "Ле Монлид") пока не получил официальных разъяснений от государственных органов касательно недавнего указа президента РФ о передаче активов компании во временное управление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торговой сети.

Как отметили представители компании, на данный момент у них нет никакой дополнительной информации, кроме той, что уже опубликована в официальных источниках. В связи с этим руководство ретейлера направило запросы в соответствующие инстанции для получения разъяснений. Более детальный комментарий обещают предоставить сразу после того, как будет получен официальный ответ.

Несмотря на юридическую неопределенность, операционная деятельность "Лемана ПРО" не приостанавливалась. В пресс-службе подчеркнули, что все магазины и объекты инфраструктуры сети функционируют в привычном режиме, штат сотрудников работает без изменений, а покупатели могут совершать покупки в обычном порядке.

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен".

В частности, во временное управление перешли 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б. В.".

Читайте также


политикаэкономика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика