В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома

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В результате воздушной атаки в Ростовской области повреждены пять частных и восемь многоквартирных домов. Повреждения также получили восемь автомобилей, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как сообщил глава области, в Батайске в одном частном доме повреждено остекление. В Азове пострадали пять частных домов – там нарушены остекление, кровля и заборы, а также четыре автомобиля.

В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, подача газа приостановлена, угрозы нет. В двух местах оборваны электропровода.

В Неклиновском районе были повреждены кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов, а также четыре автомобиля.

По словам Слюсаря, как только оперативные службы закончат работу, сотрудники администраций приступят к оценке ущерба. Жителям будет предоставлена вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге из-за падения обломков украинских БПЛА поврежден частный детский футбольный клуб "Авангард". Более 300 детей в возрасте от 4 лет ежедневно занимаются там футболом. На территории расположены крытый манеж и футбольное поле. Клуб повреждается в результате атаки уже второй раз – его восстанавливали за счет средств собственника.

