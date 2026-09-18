Международные наблюдатели посетили избирательный участок № 1 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международные наблюдатели посетили избирательный участок № 1 в Центральном Доме актера в Москве, где проходит голосование на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Наблюдатели присутствовали при открытии участка и увидели процесс голосования россиян. В их числе были представители миссий СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также наблюдатели из Намибии и Индонезии.

Глава миссии ШОС, заместитель генсека организации Пяо Янфань уточнила, что предстоящие три дня будут напряженными, так как наблюдатели должны следить за всем процессом голосования – от открытия участков до подсчета голосов.

Голосование на выборах в ГД и совмещенных с ними кампаниях началось по всей России 18 сентября и продлится до 20-го числа. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке, а в 08:00 – в Москве и Подмосковье. Всего в столице работу начали 1 443 участка.

Избиратели могут отдать свой голос как очно на участке, так и дистанционно. В последнем случае необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru.