Захарова заявила о зафиксированных провокациях против российских избирательных участков

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что провокационные действия в отношении российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются.

По ее словам, провокации идут, в том числе, на территории страны – вплоть до атак украинских дронов на избирательные участки.

Кроме того, отмечается масштабный поток дезинформации по этому поводу и попытки воздействия на ход голосования различными способами.

Ранее Захарова заявила, что коллективы российских загранучреждений делают все для обеспечения безопасности избирательных участков за рубежом. По ее словам, работники "буквально в режиме онлайн" находятся в контакте и на связи "с центром и, в первую очередь, с ЦИК".