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NYT: Белый дом рассматривает заключение сделок с РФ до окончания конфликта на Украине

Белый дом рассматривает заключение сделок с РФ до окончания конфликта на Украине – СМИ

Фото: depositphotos/tupungato

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения деловых соглашений с Россией до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, такой подход является частью новой стратегии Вашингтона на переговорах с Москвой. Американский чиновник пояснил, что подобные соглашения могут продемонстрировать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией.

Газета отмечает, что этот подход отличается от прежней позиции Трампа. Два источника, близких к переговорам, подтвердили, что Вашингтон теперь допускает заключение сделок с Россией еще до окончания конфликта.

По оценке The New York Times, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ищут новые способы заинтересовать Россию в прекращении боевых действий. При этом конкретная информация о возможных сделках на данный момент отсутствует.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона активно работает над урегулированием конфликта между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренностей между Москвой и Киевом.

Также американский президент указал, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. Но глава Белого дома пообещал, что ситуация вскоре разрешится.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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