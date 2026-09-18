18 сентября, 03:53Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА на подлете к Москве
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы ПВО сбили еще 15 украинских БПЛА, летевших на Москву в ночь на пятницу, 18 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Глава города добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
До этого Собянин сообщил о ликвидации еще 10 дронов, летевших в сторону столицы. Всего на данный момент было уничтожено 35 БПЛА.
На фоне сообщений об атаке дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.