Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще 15 украинских БПЛА, летевших на Москву в ночь на пятницу, 18 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще 10 дронов, летевших в сторону столицы. Всего на данный момент было уничтожено 35 БПЛА.

На фоне сообщений об атаке дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.