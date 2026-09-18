МЧС РФ дало рекомендации, как вести себя при встрече с медведем

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При встрече с бурым медведем главное – не поддаваться панике. Следует постараться уйти незамеченным, не переходя на бег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Если зверь заметил человека, но не убегает, а проявляет любопытство, его можно попытаться отогнать криком, сигнальной ракетой или выстрелом в воздух. При этом категорически нельзя имитировать медвежье рычание или пронзительно кричать. В случае если медведь заинтересовался человеком, необходимо быть готовым отразить возможное нападение.

Если хищник все же атакует, паниковать не стоит. Лучший вариант – упасть на землю и притвориться мертвым: лежать на животе или свернуться клубком, закрыв голову руками. Нельзя шевелиться и издавать звуки как можно дольше. В МЧС отметили, что в редких случаях нападающий медведь может принять человека за еду.

Спасатели подчеркивают: несмотря на участившиеся сообщения о нападениях, медведи в целом не агрессивны по отношению к человеку и чаще всего убегают. Однако иногда они проявляют любопытство. У этих зверей не лучшее зрение, но хороший нюх и слух, поэтому они часто встают на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть объект интереса.

Чтобы минимизировать риск встречи с медведем, следует соблюдать ряд простых правил. В походе нельзя оставлять пищевые отходы в местах, где постоянно ходят люди. Лагерь нужно разбивать в стороне от троп, а отпугнуть зверя от палаток поможет большой костёр. При движении в зарослях рекомендуется издавать больше громких звуков – разговаривать, петь или стучать камнем о камень. Наткнувшись на павшее животное или скопление рыбы у реки, лучше не подходить к ним.

Самым опасным для туристов в МЧС называют встречу с медведицей, у которой есть медвежата, особенно если человек случайно оказывается между ней и детенышами. Поэтому, как только увидели медвежонка, нужно сразу же уходить туда, куда ему будет трудно следовать за человеком.

Ранее в Росохотрыболовсоюзе предложили отменить лимит по добыче медведя. Там обратили внимание на необходимость оперативных мер при регулировании численности.

Медведи, привыкая к поселкам, начинают регулярно заходить в населенные пункты, однако у органов внутренних дел нет четких полномочий и соответствующего оружия для действий в таких ситуациях.