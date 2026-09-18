01:58Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву в ночь на пятницу, 18 сентября . Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти вражеских БПЛА. Всего на данный момент было сбито 20 дронов.
На фоне сообщений о ликвидации БПЛА были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.