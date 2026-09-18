Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву в ночь на пятницу, 18 сентября . Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти вражеских БПЛА. Всего на данный момент было сбито 20 дронов.

На фоне сообщений о ликвидации БПЛА были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.