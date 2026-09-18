В Иркутской области застрелили медведя, который убил двух мужчин

Фото: depositphotos/kyslynskyy​

Медведь, убивший двух сборщиков ягод в Иркутской области, был ликвидирован охотниками. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Инцидент произошел в лесной чаще, находящейся более чем в 80 километрах от Киренска, рядом с деревней Красноярово. Хищник атаковал трех гражданских лиц.

Двое пострадавших – мужчины 55 и 65 лет – скончались до прибытия помощи. Третий участник событий избежал гибели и обратился за помощью.

В ходе розыскных мероприятий на место прибыла спецгруппа, усиленная охотниками и сотрудником уголовного розыска. Специалисты обнаружили погибших и столкнулись с агрессивным поведением зверя. Было применено огнестрельное оружие, однако раненому медведю удалось скрыться с места.